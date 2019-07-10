Политика

Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевиденииИзвестия 12:24

Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.
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Телемост с Украиной пройдет на российском телеканале

Взгляд.ру10:45

Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Коммерсантъ11:52

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Lenta.ru10:23

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

РИА Новости11:37

Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Газета.Ru10:37

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

RT на русском11:43

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Интерфакс10:15
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон

Киев в бешенстве: телемост с Украиной перенесли на «Россию-1»

Вести.UZ12:36
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:11, Вашингтон
Общество

Условия труда россиян признали кабальными

Две трети российских граждан на постоянной основе работают сверх нормы без дополнительной оплаты.
Обновлено в 04:51
Здоровье

Несколько беременных женщин в Красноярске отравились арбузами

Несколько случаев отравления беременных женщина "ранними" арбузами зафиксировано в Красноярске.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном

Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
Обновлено в 08:42
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Уточняется, что за шесть месяцев текущего года в России было продано 7,6 млн смартфонов с экраном более 5,6 дюймов.
Обновлено в 12:02
Политика

Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником

Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено в 07:00
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено в 21:59
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено в 20:57
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Хоккей

Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею

10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Космос

Очередным прототипом Барби стала первая женщина-астронавт Италии

Обновлено в 12:25
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено в 21:25
Армия и оружие

Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено в 08:36
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Происшествия

ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Порту» объявил о трансфере Луиса Диаса. На игрока претендовал «Зенит»

«Порту» объявил о трансфере в команду вингера сборной Колумбии Луиса Диаса.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву

Обновлено в 13:55
Происшествия

Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России

Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В пещере на Крите нашли тело учёного из США с признаками удушения

Обновлено в 13:59
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