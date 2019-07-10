Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля. Об этом сообщил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий телеканалом NEWSONE.

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

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