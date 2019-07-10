Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевиденииLenta.ru 10:23
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, передает «Интерфакс».
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
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