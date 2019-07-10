Политика

Украино-российский телемост пройдет на российском телевиденииLenta.ru 10:23

Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Телемост с Украиной пройдет на российском телеканале

Взгляд.ру10:45

Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Коммерсантъ11:52

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Интерфакс10:15

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

РИА Новости11:37

Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Газета.Ru10:37

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Lenta.ru10:23

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

RT на русском11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон

Киев в бешенстве: телемост с Украиной перенесли на «Россию-1»

Вести.UZ12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Экономика

Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты

Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:05
Наука

В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки

Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

Обновлено в 18:47
Политика

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

Бывшего президента Украины Петра Порошенко прогнали с предвыборного митинга жители города Свалява в Закарпатской области.
Обновлено в 19:41
Политика

Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева

Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Хоккей

Кудашов стал главным тренером сборной России по хоккею

Вместо Ильи Воробьева пост главного тренера сборной России по хоккею занял его ассистент Алексей Кудашов. А Илья Воробьев стал помощником.
Обновлено в 13:40
Транспорт

Сергей Серебренников проверил работу предприятия «БАХ-управление»

Работа предприятия «БАХ-управления» взята на контроль администрации Братска с прошлой недели.
Обновлено в 07:59
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Наука

Дело не в жире: полным людям посоветовали худеть по-другому

Американские исследователи из Медицинского колледжа Джорджии заявили, что страдающим от ожирения людям надо сосредоточиться не на потере лишнего жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Энергетика

СМИ сообщили о спаде доходов «Газпрома» от экспорта газа на 38%

Компания «Газпром» получила на 38% меньше доходов во втором квартале 2019 года от экспорта газа, сообщили «Открытые медиа» на основе статистики платежного баланса России, опубликованной ЦБ.
Обновлено в 17:20
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Шоу-бизнес

Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы

Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество

Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку

В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено в 09:53
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество

На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары

В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Общество

Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Авто

Компания Geely анонсировала новинки для России

Пара кроссоверов: компактный Geely SX11 и купеобразный Geely FY11, появится в России позже.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Девочка-подросток погибла в массовом ДТП в Ленобласти

В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.
Обновлено в 19:27
Политика

Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное