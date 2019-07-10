Политика

Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевиденииИзвестия 12:24

Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.
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Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Газета.Ru10:37

Российско-украинский телемост проведут на канале «Россия 1»

РБК11:49

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

RT на русском11:43

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

РИА Новости11:37

Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Коммерсантъ11:52

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Lenta.ru10:23

Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Интерфакс10:15
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Киев в бешенстве: телемост с Украиной перенесли на «Россию-1»

Вести.UZ12:36
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