Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.

Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении

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