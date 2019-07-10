Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевиденииИзвестия 12:24
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:05, Вашингтон
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
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Здоровье
В Калининграде 10 июля презентуют две новые передвижные поликлиники
Комплексы приобретены в Областной центр медицинской профилактики и реабилитации В Калининграде 10 июля презентуют два новых передвижных мобильных медицинских центра, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Намли рассказал о своих целях в «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли в преддверии старта чемпионата России сезона-2019/2020 сообщил, что ожидает от новой команды, а также поделился впечатлениями от регионального центра Краснодарского края.
Обновлено в 15:07
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Теннисист Надаль сыграет с Федерером в полуфинале Уимблдона
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Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
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Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
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Кудашов официально назначен главным тренером сборной России
Стало известно имя нового главного тренера сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.
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Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Кино
«Москино» бесплатно покажет на большом экране фильмы Татьяны Лиозновой
К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:00
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год.
Обновлено в 14:15
Кино
Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»
Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
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Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
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Учёные назвали способ эффективного похудения
Исследователи из американского Университета Джорджии рекомендовали людям, страдающим от лишнего веса, при похудении акцентировать внимание на укреплении мышц, а не на потере жира.
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С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено в 13:30
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
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Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
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Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05