Политика

Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевиденииИзвестия вчера в 12:24

Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.
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Украино-российский телемост проведут на российском телевидении

Интерфаксвчера в 10:15

Российско-украинский телемост проведут на канале «Россия 1»

РБКвчера в 11:49

Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении

RT на русскомвчера в 11:43

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

РИА Новостивчера в 11:37

Телемост Россия-Украина состоится на российском телевидении

Газета.Ruвчера в 10:37

Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении

Lenta.ruвчера в 10:23

Телемост Украины с Россией пройдет в студии «России 1»

Коммерсантъвчера в 11:52
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон

Киев в бешенстве: телемост с Украиной перенесли на «Россию-1»

Вести.UZвчера в 12:36
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
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