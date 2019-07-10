Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевиденииИзвестия вчера в 12:24
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии. Об этом заявил украинский политик, собственник телеканала NewsOne Тарас Козак.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:15, Вашингтон
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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Обновлено вчера в 23:50
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В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
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Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию
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В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Посол Великобритании в США подал в отставку после скандала
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после скандала на фоне утечки информации.
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В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ
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Обновлено в 00:47
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Qiwi добавила игру Doom на свои терминалы
Qiwi добавила шутер Doom на большинство своих терминалов оплаты. Об этом пишет vc.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
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Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
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Обновлено в 00:30
Происшествия
В Новосибирской области три человека погибли в аварии
В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось
Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено вчера в 05:49
Общество
Добрые дела сделают Овнов счастливее, а Козерогов будет радовать семья
Сегодня любые добрые дела сделают вас счастливее.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
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Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
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Происшествия
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Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
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Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов
Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
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Происшествия
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В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции
Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
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