Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»Известия 11:04

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией. Вещание ведется из московской студии, контакт с украинской стороной осуществляется в том числе по видеосвязи.
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Участники телемоста "Надо поговорить!" провели между Москвой и Киевом диалог без политики

ТАСС13:28

В России поддержали проведение телемоста с Украиной

RT на русском15:15

«Уральские пельмени» вызывают на баттл команду Зеленского «95 квартал»

Комсомольская правда13:01

«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Газета.Ru16:21

Начался телемост между Россией и Украиной

Rambler News Service11:01

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

РИА Новости13:32

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

Интерфаксвчера в 11:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:02, Вашингтон
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Обновлено в 12:53
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов.
Обновлено в 15:24
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Происшествия

При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

В ГИБДД сообщили, что в машине, пытавшейся пересечь реку в Туве, было 12 человек, погибли девять, из них семеро детей.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Американский военный самолет экстренно сел в Небраске из-за возгорания

Самолет военно-воздушных сил США Boeing E-3 Sentry, на борту которого находились шесть человек, из-за возгорания двигателя совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Линкольн, штат Небраска, сообщает телеканал KOLN.
Обновлено в 08:52
Наука

Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции

Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено 10 июля в 19:37
Политика

Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске

8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Обновлено в 15:58
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинения жительнице Ингушетии, избившей семилетнюю девочку, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
Обновлено в 18:54
Политика

Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова

В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому.
Обновлено в 10:47
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Экология

В заказниках Челябинской области узаконена рубка заповедного леса «на продажу»

В девяти заказниках Челябинской области идут узаконенные рубки заповедного леса.
Обновлено в 08:18
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Космос

Через пропасть

От апельсина до Иркутска Есть разные иллюстративные приемы, показывающие весь ужас нашей изоляции.
Обновлено в 12:50
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Попеску: «Предложение „Спартака“ по Хаджи было ошеломляющим»

Обновлено в 18:50
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Происшествия

СК возбудил уголовное дело об убийстве девушки в отеле в ТиНАО

Обновлено 10 июля в 07:04
Происшествия

В грузовике «Феррари» обнаружили нелегальных мигрантов

Британская полиция обнаружила двух нелегальных мигрантов в грузовике команды Формулы-1 «Феррари».
Обновлено в 13:39
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