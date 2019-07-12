В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией. Вещание ведется из московской студии, контакт с украинской стороной осуществляется в том числе по видеосвязи.

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

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