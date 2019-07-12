Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»Известия 11:04

Ведут программу Мария Ситтель и Андрей Малахов. Изначально двухчасовой телемост «Надо поговорить» должен был вестись из студий «Россия 1» и украинского телеканала NewsOne. Его целью являлось общение жителей Украины и России "без политиков и одиозных пропагандистов".
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Газета.Ru10:44

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