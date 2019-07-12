Политика

«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»Lenta.ru 13:26

1. Изначально в студии собирались пригласить простых россиян и украинцев Телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne, принадлежащим пророссийскому политику и участнику международных переговоров по Донбассу Виктору Медведчуку, анонсировал ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев вечером 7 июля.
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«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Газета.Ru16:21

Телемост прошел между Россией и Украиной

РИА Новости13:32

Анонсированный телемост между Москвой и Киевом состоялся, хоть и в другом формате

Комсомольская правда13:41

«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Lenta.ru13:26

Участники телемоста "Надо поговорить!" провели между Москвой и Киевом диалог без политики

ТАСС13:28

На канале «Россия 1» прошёл «неполитический» телемост с участием украинцев

RT на русском13:49

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

Интерфаксвчера в 11:08
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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

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На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
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Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
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28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком

Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено в 19:21
Авто

Создан дизайн-проект салона вертолёта «Ансат» в стиле Aurus

Как сообщает РИА Новости, это дизайн проект впервые будет представлен на международном авиасалоне МАКС-2019 на статической экспозиции холдинга «Вертолёты России».
Обновлено в 22:14
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Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено в 19:57
Политика

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Контракт с крупным российским промышленным предприятием заключили власти Венесуэлы, заявил вице-президент южноамериканской республики по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами 12 июля на конференции, посвященной развитию агропромышленности страны.
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Происшествия

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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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По мнению Бабкина, переходный период нужен "минимум на 2 года", а в 2020 г. на параллельное действие обеих программ сразу потребуется не менее 15 млрд руб. Распределение дополнительных доходов бюджета начнется после 10 августа – к этому времени планируется разработать условия нового механизма, сказал Козак.
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