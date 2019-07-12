Политика
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»Lenta.ru 13:26
1. Изначально в студии собирались пригласить простых россиян и украинцев Телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne, принадлежащим пророссийскому политику и участнику международных переговоров по Донбассу Виктору Медведчуку, анонсировал ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев вечером 7 июля.
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Анонсированный телемост между Москвой и Киевом состоялся, хоть и в другом формате
Комсомольская правда13:41
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