Футбол
«Реал» решил побыстрее нанять МоуриньюLenta.ru 01:50
Чемпионат Испании
Стадион «Хосе Соррилья»
По информации источника, руководство клуба уже связалось с агентом Моуринью. Президент «Реала» Флорентино Перес не хочет видеть нынешнего тренера Сантьяго Солари на скамейке уже в ближайшем матче 27-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
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