Футбол

Telemadrid: Моуринью возглавит «Реал» в ближайшее времяSports.ru вчера в 16:38

Вальядолид — Реал
10 марта
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Хосе Соррилья»
«Реал» намерен отправить в отставку Сантьяго Солари с поста главного тренера и пригласить на его место Жозе Моуринью. Сегодня совет директоров «Реала» провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу». По информации Telemadrid, об отставке Солари может быть объявлено в самое ближайшее время.
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