«Реал» намерен отправить в отставку Сантьяго Солари с поста главного тренера и пригласить на его место Жозе Моуринью. Сегодня совет директоров «Реала» провел экстренное заседание на «Сантьяго Бернабеу». По информации Telemadrid, об отставке Солари может быть объявлено в самое ближайшее время.

Telemadrid: Моуринью возглавит «Реал» в ближайшее время

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