Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в МосквеВедомости вчера в 14:33
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей.
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Спасатели использовали телеканалы для оповещения о сильном ветре в Москве
Агентство Москвавчера в 14:34
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:49, Ашберн
Происшествия
Двое в мотоэкипировке ограбили мужчину в Замоскворечье на 3,6 млн руб
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В Нижегородской области в двух ДТП пострадали 12 человек
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Армия и оружие
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Грабитель в лифте ударил столичную пенсионерку ножом в шею
Неизвестный ударил пострадавшую ножом в шею, похитил ее серьги и скрылся.
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Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено вчера в 17:11
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В Совфеде ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма
Цеков отметил, что Россия и Турция — партнеры и по многим международным вопросам сходятся во мнении, поэтому Москва учтет позицию Анкары, с которой осталось найти точки соприкосновения в крымском вопросе.
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Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
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Обновлено вчера в 09:43
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Названы самые опасные для здоровья сыры
По словам медика, рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и другие сыры с плесенью могут выделять токсичные вещества, поэтому следует избегать беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет.
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В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
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В Калининграде найден мертвым сотрудник дежурной части ОМВД
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Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42