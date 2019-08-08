Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в МосквеВедомости вчера в 14:33
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей.
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