Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей». Также информацию об этом распространяют пользователи социальных сетей.

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

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