Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в МосквеРИА Новости 17:26
Трансляция федеральных каналов вечером в четверг прервалась из-за того, что ее заблокировал модуль безопасности оповещения в чрезвычайных ситуациях, сообщается на сайте РТРС. Систему впервые использовали в центральном узле инфраструктуры — в составе федерального центра формирования мультиплексов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 23:47, Вашингтон
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