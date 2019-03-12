Зеленского могут снять с выборов за нарушения в «день тишины»Актуальные комментарии 14:05

Телеканал «1+1» покажет за день до выборов, 30 марта, выпуск «Вечернего квартала» с участием Зеленского. Об этом сказано в сообщении компании. По мнению медиагруппы, она таким образом не нарушит законодательство.

Зеленского могут снять с выборов за нарушения в «день тишины»

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