Происшествия

Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване ГолуновеЭхо Москвы 08:00

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном. Из текста публикации также убрали упоминание о якобы опьянении Голунова, однако сам сюжет целиком доступен на YouTube-канале "Дежурной части".
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