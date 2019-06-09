Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване ГолуновеЭхо Москвы 08:00

Дежурная часть" удалось снять, как проходит анализ доказательств по резонансному уголовному делу. В физико-химической лаборатории ЭКЦ УВД по Западному округу столицы уже несколько часов проходит исследование пока неустановленных веществ.

с чего всё началось

В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном. Из текста публикации также убрали упоминание о якобы опьянении Голунова, однако сам сюжет целиком доступен на YouTube-канале "Дежурной части".

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