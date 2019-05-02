Музыка
Телеканал «Россия-1» отстранил Алсу от трансляции «Евровидения»Клео вчера в 06:59
Напомним, что музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив, и нашу страну на нем будет представлять Сергей Лазарев с песней "Крик".
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Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов
Комсомольская правда01 мая в 07:18
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Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
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Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
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На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
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Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
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Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
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Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске
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Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия
На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша
На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Экономика
На госзакупках в Волгоградской области сэкономили около 800 миллионов
За период с января по апрель 2019 года по итогам проведения закупок товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных заказчиков экономия бюджетных средств в регионе составила 785 миллионов рублей.
Обновлено в 03:13
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области
Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала
Обновлено вчера в 10:00
Общество
В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Улан-Удэ загорелось административное здание
Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.
Обновлено в 03:13
Общество
Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе
В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники
Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Кира Найтли ждет второго ребенка
Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44