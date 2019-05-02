Музыка

Телеканал «Россия-1» отстранил Алсу от трансляции «Евровидения»Клео вчера в 06:59

Напомним, что музыкальный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильском городе Тель-Авив, и нашу страну на нем будет представлять Сергей Лазарев с песней "Крик".
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На ВГТРК опровергли участие Алсу в «Евровидении»

URA.Ru01 мая в 08:48

Результаты «Евровидения-2019» в эфире объявит Иван Бессонов

Вести.Ru01 мая в 06:45

В ВГТРК не подтвердили информацию о том, что Алсу объявит результаты «Евровидения-2019»

ТАСС01 мая в 07:18

Результаты Евровидения-2019 объявит пианист Иван Бессонов

RT на русском01 мая в 07:07

Итоги Евровидения-2019 в эфире канала «Россия» объявит пианист Бессонов

РИА Новости01 мая в 06:59

Результаты «Евровидения-2019» объявит в прямом эфире пианист Иван Бессонов

Комсомольская правда01 мая в 07:18

На «России-1» выбрали глашатая «Евровидения-2019»

Super.ru01 мая в 07:58
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Здоровье

Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей

Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Обновлено в 01:36
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 20:54
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Авто

Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»

В марте были выдвинуты новые обвинения, согласно которым топ-менеджеры компании знали о том, что выбросы более 500 тысяч автомобилей в США существенно превышают норму Автоконцерн Volkswagen из-за "дизельного скандала" потерял 30 миллиардов евро, сообщает телеканал n-TV.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В МЧС назвали возможную причину пожара в торговом центре в Иркутске

Обновлено вчера в 22:53
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Происшествия

На границе Белоруссии и Литвы задержали россиянина с 310 кг гашиша

На КПП "Котловка" на белорусско-литовской границе задержали россиянина, который пытался перевезти крупную партию гашиша.
Обновлено в 02:41
Экономика

На госзакупках в Волгоградской области сэкономили около 800 миллионов

За период с января по апрель 2019 года по итогам проведения закупок товаров, услуг и работ для государственных и муниципальных заказчиков экономия бюджетных средств в регионе составила 785 миллионов рублей.
Обновлено в 03:13
Авто

Nissan отказывается от родстера 370Z

Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

В ВСУ раскрыли подробности операции по завоеванию территории в Луганской области

Военнослужащие батальона «Донбасс» 46-й бригады Вооруженных сил Украины осуществили успешную операцию по захвату территории в Луганской области.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Невестка Алсу нарушила молчание из-за последствий скандала

Обновлено вчера в 10:00
Общество

В Росгвардии посоветовали не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Представитель Главного управления вневедомственной охраны (ГУВО) Росгвардии полковник полиции Геннадий Белокопытов рекомендовал россиянам на майские праздники не выкладывать информацию о своем отдыхе в соцсетях.
Обновлено вчера в 12:15
Кино

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Улан-Удэ загорелось административное здание

Двухэтажное административное здание загорелось на площади 450 квадратных метров в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:09
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.
Обновлено в 03:13
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 02:25
Энергетика

Эксперт оценил вероятность подорожания бензина в майские праздники

Обычно в майские праздники россияне минимально расходуют бензин, однако в этом году возможен небольшой рост потребления, рассказал президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Глушаков запретил ребенку покидать Россию

Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:58
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing

Обновлено вчера в 14:09
Футбол

«Енисей» разгромил «Анжи» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Общество

Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер

Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае

Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Космос

Воду на Землю доставили астероиды

Обновлено в 02:44
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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