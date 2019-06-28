Общество
Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер ХачатурянНародные новости вчера в 20:19
Телеканал "Россия-1" внезапно отменил выпуск про сестер Хачатурян на передаче "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, который должен был начаться в эфире 27 июня. Об этом сообщила правозащитница Дарья Серенко в Facebook.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Армия и оружие
Россия готова поставить Ирану С-400, заявили в ФСВТС
Обновлено в 06:44
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:34
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
В январе 2019 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство работой Валентика на посту главы Рослесхоза, заявив, что может поставить ему «неуд».
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Фотогалерея дня: настоящий работающий смартфон Samsung Galaxy Note 10+ в руках пользователя
Канал YouTube под названием TechTalkTV опубликовал первые настоящие живые фотографии нового смартфона Samsung серии Galaxy Note.
Обновлено в 07:00
Футбол
Виталий Кафанов: Сергей Песьяков готов быть лидером
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов дал интервью для Sportbox.ru .
Обновлено в 03:53
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Политика
Путин намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3
Российский лидер Владимир Путин заявил, что собирается обсудить с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено вчера в 15:44
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
Общество
Участникам саммита G20 подали на обед блюда креативной кухни
В ходе обеда на саммите G20 в японской Осаке глав государств угощали блюдами, приготовленными шеф-поварами ресторана отеля Hyatt Regency в Осаке, указано в меню, опубликованном организаторами встречи.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Кино
Джеймс и Дейв Франко спродюсируют сериал о создателях игры Doom
Телеканал USA Network заказал пилотный эпизод сериала, посвященного Джону Кармаку и Джону Ромеро — основоположникам жанра «шутер от первого лица» и создателям игр Doom, Wolfenstein 3D и Quake.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Общество
УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes
Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Футбол
РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна
РФС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Никиты Симоняна.
Обновлено в 07:26
Культура
Алибасов анонсировал международное шоу «На-На»
«Музыкальный продюсер Бари Алибасов объявил срочный кастинг с целью расширения состава легендарной поп-группы "На-На" для постановки нового международного авангардного шоу», — отметил Горжанкин.
Обновлено в 05:13
Интернет
Эстонский программист создал «раздевающее» женщин на фото приложение
Эстонский программист разработал приложение, "раздевающее" женщин на фотографиях.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе ГАЗ
В Нижнем Новгороде в меднолитейном цехе на автомобильном заводе ГАЗ произошло возгорание. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Общество
Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток
Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.
Обновлено в 06:59