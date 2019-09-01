Напомним, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ - вывих руки. Ранее РЕН ТВ рассказывал о "незакрываемом" подпольном казино в Улан-Удэ.

с чего всё началось

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Армия и оружие Разведчик Ботян раскрыл, каким образом узнавал данные в Польше во время ВОВ Герой России и легендарный разведчик Алексей Ботян рассказал, что узнавать необходимые данные для разгрома германских военных поездов в Польше во время Великой Отечественной войны ему помогло знание иностранных языков и Польши.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Экономика Швеция введет налог из-за России Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков.

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.

Общество Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Происшествия Футбольные фанаты устроили шествие с файерами по российскому городу Фанаты московского ЦСКА устроили шествие по Туле перед матчем чемпионата России с местным «Арсеналом».

Религия Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Общество Моника Беллуччи и Венсан Кассель воссоединились в Венеции Моника Беллуччи в и Венсан Кассель представили новую, перемонтированную версию культового фильма "Необратимость".

Общество Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Фотомодель только сильнее запутала публику.

Политика Грузия перебросила на границу с Южной Осетией спецназовцев МВД Грузия перебросила на участок границы с Южной Осетией дополнительно 30 спецназовцев МВД.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки с размахом отметила пятый день рождения Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.

Армия и оружие Мэр Горловки обвинил ВСУ в выжигании домов В результате обстрелов украинскими военнослужащими дома рушатся и горят. Об этом рассказал мэр Горловки Иван Приходько.