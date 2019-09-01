Корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее иркутского сенатора Вячеслава Мархаева. В заявлении журналист описала, как произошел инцидент.

с чего всё началось

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

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