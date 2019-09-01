Политика

ТАССТАССТелеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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с чего всё началось

Журналист РЕН ТВ обратилась в СК после нападения сенатора Мархаева

Корреспондент РЕН ТВ Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет после нападения на нее иркутского сенатора Вячеслава Мархаева. В заявлении журналист описала, как произошел инцидент.
РЕН ТВвчера в 15:29

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Сенатор Мархаев ответил на обвинения в нападении на журналистов

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В Совфеде заявили, что могли бы рассмотреть ситуацию с Мархаевым и РЕН ТВ

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В КПРФ расценивают инцидент с РЕН ТВ и Мархаевым как провокацию против своего кандидата

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Напавший на журналистку сенатор объяснился

Lenta.ruвчера в 23:36

Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Известиявчера в 14:34

Журналист РЕН ТВ обратилась в СК после нападения сенатора Мархаева

РЕН ТВвчера в 15:29
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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Володин упрекнул Польшу в политизации итогов Второй мировой войны

Действия польского руководства, которое не пригласило представителей России на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, оскорбляют память о более чем 600 тысячах солдат и офицеров, которые погибли за освобождение Польши от фашистских войск, заявил Володин.
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Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
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В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
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Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
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Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины

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Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»

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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

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Вячеслав Михайлович Мархаев
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Российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительного органа государственной власти Иркутской области. Первый секретарь Бурятского рескома КПРФ. Народный герой республики Дагестан, Заслуженный работник правоохранительных органов Бурятии, кавалер Ордена Мужества, Почетный гражданин Республики Бурятия, Почетный гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, мастер спорта СССР по вольной борьбе, председатель Республиканского общественного объединения «Нютаг».
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