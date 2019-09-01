Напомним, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его семьи к игорному бизнесу. В результате произошедшего оператор получил ушиб, а корреспондент РЕН ТВ - вывих руки. Ранее РЕН ТВ рассказывал о "незакрываемом" подпольном казино в Улан-Удэ.

с чего всё началось

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

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