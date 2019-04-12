Кино

Телеканал HBO начал показ финального сезона «Игры престолов»Интерфакс вчера в 22:00

Телеканал HBO в воскресенье начал показ заключительного, восьмого сезона сериала "Игра престолов".
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Канал HBO показал первую серию финального сезона «Игры престолов»

REGNUM00:20

В США начался показ заключительного сезона «Игры престолов»

ТАССвчера в 21:09

На экраны выходит восьмой, заключительный сезон телесериала «Игра престолов»

Эхо Москвывчера в 23:07

В США состоялась премьера финального сезона «Игры престолов»

Говорит Москва00:06

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

РБКвчера в 22:30

Дорогое удовольствие: разбираем экономику «Игры престолов»

РИА Новостивчера в 01:00

Тест: узнайте, кто вы в «Игре престолов»

Sputnik Эстония12 апреля в 09:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Экономика

Мэр Якутска сэкономила городу 48 миллионов рублей

Как сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева информагентству ТАСС, городской бюджет сумел сэкономить 48 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой планируют освободить от НДФЛ

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
Обновлено в 00:46
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

«Автодор» увеличивает стоимость проезда по платным дорогам

Госкомпания "Автодор" вводит сезонные тарифы на платных участках дорог. Повышение продлится с 15 апреля по 13 октября.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали в одной из московских клиник

Муж телеведущей Ксении Бородиной попал на стол к хирургам. Мужчине сделали операцию в Первой градской больнице Москвы.
Обновлено вчера в 22:12
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено вчера в 20:47
Авто

Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Обновлено вчера в 05:34
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Действующий президент Украины Пётр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде

Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Вспышка лжеминирований зафиксирована в Томской области

Уточняется, что в понедельник, 15 апреля, правоохранители Томской области фиксируют очередную вспышку кибертерроризма.
Обновлено в 00:25
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Минприроды заступилось за домашних животных

Министерство природных ресурсов и экологии России вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабмина, устанавливающий перечень случаев, допускающих использование в коммерческой деятельности домашних животных.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Обновлено в 00:00
Происшествия

В России умерла вдова Слободана Милошевича

В России скончалась Мира Маркович - вдова бывшего президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Культура

Ольга Орлова заговорила о закрытии «Дома-2»

Популярная певица Ольга Орлова уже пару лет успешно работает ведущей шоу «Дом-2».
Обновлено 12 апреля в 10:18
Политика

СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы

Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

5 человек погибли в ДТП на трассе «Урал»

В Мокшанском районе Пензенской области на 590 км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Лады «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Экономика

Пособия безработным и матерям решили перечислять только на карты «Мир»

Правительство переводит на карты национальной платежной системы «Мир» социальные выплаты безработным, детские пособия и выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обновлено в 01:00
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Эксперт: За пять лет пенсионная реформа увеличит безработицу вдвое

РБК напоминает, что по прогнозу минэкономразвития, в 2024 году численность рабочей силы составит лишь 76,3 миллиона человек при прошлогодних 75,8 миллиона.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика

Опрос: каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»

Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил человека

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный главной ролью в сериале "Шерлок", сбил велосипедиста на проселочной дороге на острове Уайт.
Обновлено вчера в 20:15
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Game of Thrones, сериал, с 2011 г. (18+)
К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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