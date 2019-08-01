Экономика
RT на русскомТелеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT. Так, в 2014 году телеканал получил первый транш в размере €99 990 от Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС.
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с чего всё началось
Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа. Речь идёт о траншах от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation. 21 августа 2019 года мы обратились к генеральному директору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать эту информацию.RT на русском02:15
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