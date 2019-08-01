Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа. Речь идёт о траншах от Европейской комиссии и фонда Sreda Foundation. 21 августа 2019 года мы обратились к генеральному директору «Дождя» Наталье Синдеевой с просьбой прокомментировать эту информацию.

с чего всё началось

Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT. Так, в 2014 году телеканал получил первый транш в размере €99 990 от Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества ЕС.

Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии

Политика Луценко написал заявление об уходе с поста генпрокурора Украины Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об уходе с поста, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на его пресс-секретаря Ларису Сарган.

Общество Видео: Вся газпромовская знать построилась в сословном гнезде у Миллера-младшего Юный Михаил Миллер стал владельцем наделов на выборгском направлении ценой под 200 миллионов.

Политика Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

Энергетика Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4% Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Хоккей «Филадельфия» отказалась от подписания контракта с Бурдасовым Как сообщает обозреватель Philadelphia Daily News Сэм Карчиди, менеджмент «лётчиков» решил не подписывать контракт с российским нападающим.

Путешествия Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.

Общество Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве напали на оппозиционерку Любовь Соболь Оппозиционерка и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь подверглась нападению возле подъезда своего дома.

Экономика Переход на пуш-уведомления оказался очень выгодным для банков Замена СМС пуш-уведомлениями позволяет банкам заметно экономить на оповещении клиентов об операциях по картам.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие СКР заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Заочное обвинение предъявлено одному из командиров бригады Вооруженных сил Украины, который участвовал в обстрелах Донбасса, российским Следственным комитетом.

Технологии Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Экономика У жителей России снижается доверие к небольшим банкам Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.

Происшествия В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Происшествия Труп, завернутый в ковер, нашли на заброшенном стадионе в Петербурге Труп был плотно упакован: завернут в ковер и два слоя полиэтиленовых мешков, а также перемотан скотчем, - сообщили в следственном комитете Северной столицы.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Происшествия На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.