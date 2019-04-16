Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра ПорошенкоКоммерсантъ 14:04
Телеканал «1+1» подал иск в Печерский районный суд Киева о защите деловой репутации к президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО «Издательский дом "Медиа-ДК"». Телеканал требует опровергнуть высказывания и возместить моральный ущерб.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика
МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Политика
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
«Газпром нефть» обратилась в правительство с просьбой предоставить южной части Приобского месторождения льготы, аналогичные тем, что недавно попросил у президента Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин для северной и центральной частей Приобского месторождения.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак: «Больше не могу засыпать одна»
Недавно звезда решила рассказать о своих чувствах после расставания с мужем. В последнее время Ани Лорак полностью погружена в работу.
Обновлено в 13:00
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Происшествия
Суд заочно арестовал причастного к теракту в петербургском метро
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно для Исломбека Тургунова, обвиняемого по делу о теракте 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга.
Обновлено в 14:14
Транспорт
В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро
Сразу в восьми районах столицы вечером во вторник прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии московского метро.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7
Обновлено в 10:29
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Кино
«Богемская рапсодия» стала самым кассовым байопиком о музыкантах
Эксперт не дал прогнозов, перевалят ли кассовые сборы фильма "Богемской рапсодии" планку в миллиард долларов.
Обновлено в 12:00
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Общество
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 13:52
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Наука
Определено происхождение британцев эпохи неолита
По результатам исследования геномов ученые пришли к выводу, что древние британцы были больше генетически похожи на жителей Иберии и произошли от фермеров Средиземноморья.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено в 12:13