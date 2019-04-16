Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра ПорошенкоКоммерсантъ 14:04

Телеканал «1+1» подал иск в Печерский районный суд Киева о защите деловой репутации к президенту Украины Петру Порошенко, а также к ООО «Издательский дом "Медиа-ДК"». Телеканал требует опровергнуть высказывания и возместить моральный ущерб.

Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра Порошенко

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