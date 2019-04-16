Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клеветуРоссийская газета 14:10

Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету. От Порошенко требуют выплатить моральный ущерб в размере миллиона гривен (около 37 тысяч долларов) и опровергнуть ряд сделанных им заявлений.

Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету

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