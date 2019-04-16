Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клеветуРоссийская газета 14:10
Украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Коломойскому, подал в суд на президента Порошенко за клевету. От Порошенко требуют выплатить моральный ущерб в размере миллиона гривен (около 37 тысяч долларов) и опровергнуть ряд сделанных им заявлений.
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Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 3:0
Обновлено в 16:50
Хоккей
В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде
Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде.
Обновлено в 16:12
Здоровье
В Подмосковье зафиксированы первые случаи укусов клещей
По данным ведомства, первый случай укуса клеща был зафиксирован на территории Подмосковья в первую неделю апреля.
Обновлено в 06:17
Политика
Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме
При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
В подписи к публикации певица рассказала, на кардинальные перемены решилась ради роли в новом фильме, но название его оставила пока в секрете.
Обновлено в 00:22
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Космос
Первая ступень ракеты Falcon Heavy при транспортировке упала в океан
В компании Space X заявили, что доставить ступень ракеты во Флориду помешал шторм Первая ступень ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX упала в океан при транспортировке во Флориду, сообщает портал The Verge со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 06:24
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Общество
Памятник Жоресу Алферову открыли в Санкт-Петербурге
В здании Академического университета Петербурга появился памятник выдающемуся физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 11:16
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы
Один человек погиб и двое получили ранения в результате массового побега заключенных из тюрьмы венесуэльского штата Нуэва-Эспарта.
Обновлено в 16:23
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Политика
Макрон пообещал за пять лет восстановить Нотр-Дам
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении в течение пяти лет реконструировать собор Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.
Обновлено в 06:34
Космос
Юные читатели совершили виртуальное космическое путешествие
Наши юные читатели познакомились с историей освоения космоса, посмотрев презентацию, и прослушали отрывки из «Рассказов о Гагарине» Ю.Нагибина.
Обновлено в 05:11
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09