Политика
Телеканал «1+1» подал на Порошенко в судИнфо24 вчера в 13:48
Украинский телеканал «1+1» бизнесмена Игоря Коломойского подал в суд на президента Петра Порошенко за сравнение издания с «главным инструментом распространения лжи». Такое заявление глава государства сделал 10 апреля в эфире «Радио НВ».
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Украинский телеканал «1+1» подал в суд на президента страны Петра Порошенко за клевету
Эхо Москвывчера в 12:32
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