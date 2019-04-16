Телеканал «1+1» подал на Порошенко в судИнфо24 вчера в 13:48

Украинский телеканал «1+1» бизнесмена Игоря Коломойского подал в суд на президента Петра Порошенко за сравнение издания с «главным инструментом распространения лжи». Такое заявление глава государства сделал 10 апреля в эфире «Радио НВ».

Телеканал «1+1» подал на Порошенко в суд

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