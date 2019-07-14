Политика

Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угрозИзвестия 12:33

Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.
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За что Украина ополчилась на Стоуна: самые яркие эпизоды из нового фильма

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«112 Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

RT на русском11:15

На Украине отменили показ фильма о Донбассе из-за угроз

Lenta.ru13:04

Телеканал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна из-за угроз

РИА Новости12:48

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Интерфакс12:18

«112 Украина» снял с эфира фильм Оливера Стоуна после атаки радикалов

Газета.Ru14:30

Телеканал «112 Украина» пояснил, что отменил показ фильма Стоуна из-за угроз радикалов

ТАСС11:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
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В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

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Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

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Летняя погода вернётся в центральную часть Европейской России с начала предстоящей недели.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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