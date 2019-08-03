с чего всё началось

Армия Соединенного Королевства, поясняют в The Telegrath, опасается российских подводных лодок проекта 636 "Варшавянка". Подлодки РФ, уверены военнослужащие британской армии, могут не только отслеживать британский флот в водах Северной Атлантики, но и подключаться к подводным интернет-кабелям.

Футбол Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.

Происшествия Двое граждан Германии пострадали в ДТП с автобусом под Саратовом Среди шести пострадавших в результате опрокидывания в кювет автобуса в Саратовской области оказались двое граждан Германии, сообщило областное СУСК.

Экономика Грузия заявила о росте экспорта вина в Россию Объем экспорта грузинских вин в Россию за 7 месяцев 2019 года вырос по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 29,1 млн бутылок, сообщает Национальное агентство вина Грузии.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа 2019 года уменьшит ставки по ипотечным кредитам для рядовых заемщиков и увеличит скидку к ставке по ипотеке для зарплатных клиентов, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Экономика Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.

Происшествия Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Происшествия Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.

Технологии MasterCard запустит проект в сфере криптовалют Транснациональная финансовая корпорация MasterCard открыла ряд вакансий для блокчейн-направления.

Авто Представлен DeLorean, управляемый с помощью пульта дистанционного управления Пульт дистанционного управления выглядит и работает так же, как в фильме – в сцене, где доктор Эммет Браун собственно и демонстрирует машину времени.

Финансы Курс юаня снизили до минимума с декабря 2018 года Как сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику регулятора, это самый низкий курс с 3 декабря 2018 года.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.

Политика Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".

Армия и оружие Фигурант дела о крушении Ил-76 в Донбассе подал в отставку из ВСУ Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, которого суд ранее признал виновным в гибели 49 военных в 2014 году при крушении самолета Ил-76 в Донбассе, подал рапорт об отставке.

Происшествия В Волгограде осудили экс-судью, сбившую насмерть двух человек По информации ведомства, бывшая судья Татьяна Рыжих в апреле 2015 года при обгоне грузовика на третьей продольной магистрали в Волгограде выехала на встречную полосу и сбила двух молодых людей, которых отбросило под колеса другого автомобиля.

Общество Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за лето Ночь с 4 на 5 августа 2019 года стала самой холодной за все лето.

Происшествия Собака в Петербурге вцепилась в лицо двухлетней девочке Пострадавшая получила укушенную рану лица и переломом носа, девочку доставили в детскую больницу.

Политика Столтенберг оценил последствия Brexit для НАТО Великобритания и другие страны Европы останутся в НАТО, в силу чего, предположил Столтенберг, альянс станет ещё более важной платформой для объединения европейских и североамериканских государств.

Авто В Японии замечен обновленный Toyota Land Cruiser 200 На товарной площадке завода Toyota в Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.

Экономика Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка В интернет утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который был слит с банком "Открытие" в начале 2019 года.

Происшествия В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.

Общество Путин подписал закон, повышающий детские пособия Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.