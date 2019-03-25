Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседникаKurskTV.ru 01:28

С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах. Раньше существовали ограничения и удалить переписку можно было только в течение 48 часов. Теперь можно удалять даже самые старые сообщения.

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседника

Футбол Российские футболисты обыграли сборную Казахстана Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.

Экономика Майк Новограц: в ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз В ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит $7,5 трлн, она обгонит золото по этому показателю, уверен основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц.

Финансы Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.

Авто В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа Фотошпионы показали в Сети фото нового BMW X5 M без камуфляжа.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Происшествия В Пушкине у угонщика «Порше» обнаружили наркотики Угонщик явно не ожидал, что его будут останавливать сотрудники правоохранительных органов, так как в салоне «Порше» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором оказалось 0,56 грамма амфетамина.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Политика На Украине оценили потери от прекращения транзита российского газа Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.

Общество В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова ответила на пост Ксении Собчак об их конфликте Актриса Мария Кожевникова ответила телеведущей Ксении Собчак на своей странице в соцсети Instagram.

Происшествия В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.

Футбол Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии» Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Политика S7 Space подтвердила отмену заказа на украинские ракеты «Зенит» Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.

Армия и оружие Истребители МиГ-31 выполнили полет в условиях Крайнего Севера Пять экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота отработали пилотирование в сложных метеоусловиях Крайнего Севера.

Экономика Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Спорт Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.

Спорт Лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачёте Кубка мира Большунов стал первым российским лыжником за шесть лет, которому удалось попасть в тройку лучших по итогам Кубка мира.

Космос Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2 Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Политика В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей.

Путешествия Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.

Общество Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Общество Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике Учительница из Барнаула уволилась из школы из-за фото в купальнике, которое была размещено в сети Интернет в одной из социальный сетей.

Авто Новое поколение спорткара Porsche 911 получит «заряженную» версию Немецкий автопроизводитель Porsche AG намерен выпустить «заряженную» версию нового поколения спортивного купе 911.

Общество В ЦОДД предупредили москвичей о гололедице по утрам Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах Москвы из-за гололедицы.