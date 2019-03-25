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Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседникаKurskTV.ru 01:28
Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах. Раньше существовали ограничения и удалить переписку можно было только в течение 48 часов. Теперь можно удалять даже самые старые сообщения.
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С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.
— Павел Дуров, российский предпринимательТАСС вчера в 16:45
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Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников
Фонтанка.Рувчера в 17:34
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Российская футбольная сборная победила команду Казахстана в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0. Об этом сообщает ТАСС.
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Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
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В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия
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В Сети показали фото BMW X5 M без камуфляжа
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Обновлено 23 марта в 12:00
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Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
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Угонщик явно не ожидал, что его будут останавливать сотрудники правоохранительных органов, так как в салоне «Порше» обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором оказалось 0,56 грамма амфетамина.
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Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину истекает уже 1 января 2020 года.
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Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
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По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СКР, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
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Заказ на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет расторгнут.
Обновлено вчера в 23:00
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Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
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Спорт
Ветеран разведки объяснил, почему Спасский проиграл Фишеру в 1972 году
Американцы всячески старались вывести советского гроссмейстера из равновесия Советский гроссмейстер Борис Спасский уступил американцу Бобби Фишеру в поединке за звание чемпиона мира по шахматам в 1972 году в том числе из-за сильного психологического давления.
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Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
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Армия и оружие
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Новое поколение спорткара Porsche 911 получит «заряженную» версию
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В ЦОДД предупредили москвичей о гололедице по утрам
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах Москвы из-за гололедицы.
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Ученые: Психологические травмы меняют структуру мозга ребенка
Изменения в структуре коры головного мозга, которые могут стать причиной тяжелой депрессии, появляются в период становления личности в результате жестокого или пренебрежительного отношения со стороны близких.
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