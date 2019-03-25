Интернет

Telegram разрешил удалять всю переписку у себя и собеседникаKurskTV.ru 01:28

Пользователи Telegram теперь могут удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах. Раньше существовали ограничения и удалить переписку можно было только в течение 48 часов. Теперь можно удалять даже самые старые сообщения.
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Павел Дуров
С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.
— Павел Дуров, российский предпринимательТАСС вчера в 16:45

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У Telegram появилась новая функция

Известиявчера в 21:52

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

РБКвчера в 20:17

Пользователи Telegram смогут полностью удалять личную переписку у себя и собеседников

ТАССвчера в 16:45

Пользователи Тelegram получили новую форму контроля над собственной перепиской

РЕН ТВвчера в 17:52

Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников

Фонтанка.Рувчера в 17:34

Telegram разрешил удалять сообщения собеседника в крупном обновлении

Life.ruвчера в 16:56

Переписки в Telegram стало возможно удалять без ограничений во времени. Даже чужие сообщения, даже переписку целиком

Телеканал 360°вчера в 18:28
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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