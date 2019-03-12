Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК 20:17

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

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