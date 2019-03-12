Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК 20:17
Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика
В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам
Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Политика
Тревожные настроения: все больше россиян готовы принимать участие в протестах
46% россиян отметили, что среди их родных, друзей и коллег доминируют тревожные настроения.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено в 13:05
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Политика
В Петербурге прошел митинг за свободные выборы
Сегодня, 24 марта, на площади Ленина прошел согласованный властями митинг «Петербургу – свободные выборы!».
Обновлено в 09:26
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в Киеве
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Экономика
CNN: стоимость акций Boeing в марте сократилась более чем на $40 млрд
Рыночная стоимость корпорации Boeing сократилась более чем на $40 млрд в этом месяце после крушения самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии.
Обновлено вчера в 10:54
Общество
Во Владивостоке микроавтобус выбросило на берег Японского моря
Мистическое появление микроавтобуса из морской пучины обсуждают во Владивостоке. Транспортное средство прибило волнами к побережью острова.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Культура
Лучший спектакль Москвы получит театральную премию «Гвоздь сезона»
Кто получит главный приз - "Большой хрустальный гвоздь" - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 11:56
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы, сделанные генпрокурором США Уильямом Барром на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал дело о «российском вмешательстве».
Обновлено в 18:11
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Футбол
Сборная Германии обыграла команду Нидерландов в матче отбора ЧЕ-2020
Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 3:2 в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:52
Здоровье
Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов
Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.
Обновлено в 10:40
Экономика
В Ростове пенсионер задолжал по кредитам банку свыше 233 млн рублей
В Ростове-на-Дону 80-летний пенсионер бывший индивидуальный предприниматель задолжал одному крупному банку по ранее оформленным кредитам более 233 миллионов рублей.
Обновлено в 15:58
Авто
Ford представит 700-сильную версию пикапа F-150 Raptor
Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Экономика
Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж
В период с февраля 2018-го по февраль 2019-го средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 20 тысяч рублей, с 97 тысяч до 118 тысяч рублей, перешагнув через психологическую 100-тысячную отметку.
Обновлено в 08:56
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины
Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
Обновлено в 13:48