Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК 20:17

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.
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Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

РБК20:17

Переписки в Telegram стало возможно удалять без ограничений во времени. Даже чужие сообщения, даже переписку целиком

Телеканал 360°18:28

Пользователи «Telegram» получили новую форму контроля над собственной перепиской

РЕН ТВ17:52

Пользователи Telegram теперь могут полностью удалить свою переписку

НТВ17:55

Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников

Фонтанка.Ру17:34

Telegram разрешил удалять сообщения собеседника в крупном обновлении

Life.ru16:56

Пользователи Telegram смогут полностью удалять личную переписку у себя и собеседников

ТАСС16:45
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Политика

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В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа

В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
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В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
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Культура

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Кто получит главный приз - "Большой хрустальный гвоздь" - будет объявлено только на церемонии награждения, где победителя из пяти финалистов выберет жюри, возглавляемое председателем СТД РФ, народным артистом России Александром Калягиным.
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СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Опиоидный кризис в США: почему все больше американцев становятся зависимыми от обезболивающих препаратов

Гарри Княгницкий попытался выяснить, кто именно заинтересован в таком количестве опиоидов на рынке и почему властям США никак не удается справиться этим самым настоящим кризисом.
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Авто

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Сообщается, что текущая версия пикапа F-150 должна быть заменена на совершенно новое поколение, которое будет представлено примерно в то же время, таким образом получается, что грядущий Raptor станет последним мощным исполнением для нынешнего поколения американского грузовика.
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Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

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В период с февраля 2018-го по февраль 2019-го средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 20 тысяч рублей, с 97 тысяч до 118 тысяч рублей, перешагнув через психологическую 100-тысячную отметку.
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В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
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Армия и оружие

Дали им щит и меч: Порошенко рассказал о перевооружении армии Украины

Более 420 единиц техники недавно получили вооружённые силы Украины, перевооружение будет продолжаться и дальше.
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