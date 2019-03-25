Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК вчера в 20:17
Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.
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С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.
— Павел Дуров, российский предпринимательТАСС вчера в 16:45
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Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников
Фонтанка.Рувчера в 17:34
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Политика
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Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено вчера в 11:09
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Магнитная буря началась на Земле
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Армия и оружие
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Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
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Обновлено вчера в 18:06
Наука
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
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Обновлено в 01:55
Наука
В Китае нашли останки самой древней костной рыбы возрастом 244 млн лет
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Армия и оружие
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Атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 01:55
Политика
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Обновлено в 02:00
Политика
Boeing потратил $15 млн в 2018 году на лоббирование своих интересов
Компания Boeing потратила только в прошлом году $15 млн на лоббирование своих интересов в Конгрессе, в Федеральном агентстве гражданской авиации (FAA) и в других федеральных агентствах, сообщает Washington Post.
Обновлено в 00:21
Происшествия
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Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
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На военной базе США в Японии произошел взрыв
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Обновлено вчера в 22:28
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Голосовой помощник для бизнеса «Варвара» скоро появится в России
Контролируемый кредитной организацией «Центр речевых технологий» (ЦРТ) приступил к разработке голосового помощника под рабочим названием «Варвара».
Обновлено в 01:29
Недвижимость
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Обновлено вчера в 17:32
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК заявил, что в дальнейшем собирается продолжить заниматься живописью.
Обновлено в 01:31
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
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Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
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Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
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Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 68 раза.
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Авто
Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов
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Обновлено вчера в 12:30
Финансы
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Комментарий ЦБ РФ по итогам регулярного заседания дал трейдерам повод говорить о перспективах смягчения денежной политики, что в сочетании с ухудшением внешнего фона изменило характер торгов на валютном рынке – по паре доллар-рубль произошел разворот вверх.
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Космос
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По словам создателя американского космического аппарата KickSat 2 Зака Манчестера, накануне на орбиту Земли было выведено единовременно более 100 различных миниатюрных спутников массой по 5 грамм.
Обновлено вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин подарил Валерию Леонтьеву галстук в честь юбилея
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Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев прокомментировал сообщения о госпитализации
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Происшествия
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Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Политика
Борису Дубровскому сделали экстренную операцию на сердце
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Космос
Названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, сколько будет стоить строительство и первый запуск новой российской сверхтяжелой ракеты "Енисей", передает РИА "Новости".
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40