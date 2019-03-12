Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК вчера в 20:17
Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.
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С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.
— Павел Дуров, российский предпринимательТАСС вчера в 16:45
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Пользователи мессенджера Telegram смогут удалять личную переписку у себя и собеседников
Фонтанка.Рувчера в 17:34
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