Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседникаРБК 20:17

С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

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