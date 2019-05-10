Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакцииИнтерфакс вчера в 19:06

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

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Политика Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

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