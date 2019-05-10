Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакцииИнтерфакс вчера в 19:06

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
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Telegram-канал Mash сообщил о задержании одного из сотрудников

РИА Новости04:47

В редакции Mash обыски связали с гибелью Superjet «Аэрофлота»

Росбалт04:00

В редакции одного из самых популярных в России телеграм-каналов Mash прошли обыски

Эхо Москвы04:02

В редакции Mash прошли обыски

Коммерсантъвчера в 19:28

Главный редактор Mash сообщил о задержании своего сотрудника во время обысков

Znak.comвчера в 19:17

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

РБКвчера в 18:49

Обыски прошли в редакции Mash

News.ruвчера в 16:45
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Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Спорт

Вяльбе: Устюгов решил свои проблемы со здоровьем

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов решил проблемы со здоровьем и начнёт подготовку к новому сезону в плановом порядке.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Общество

Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде Победы

Обновлено в 00:46
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Политика

Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество

Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество

Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось

Обновлено в 02:31
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Политика

В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube

Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Общество

Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»

Обновлено вчера в 17:18
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Путешествия

Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом

Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Обновлено вчера в 16:15
Хоккей

Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы

Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Музыка

Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно!

Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью

Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
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