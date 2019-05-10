Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакцииИнтерфакс вчера в 19:06
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
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Происшествия
Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера
Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Спорт
Вяльбе: Устюгов решил свои проблемы со здоровьем
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов решил проблемы со здоровьем и начнёт подготовку к новому сезону в плановом порядке.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Порошенко просит Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко призвал Берлин поддержать ужесточение санкций против России в связи с решением Москвы о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:22
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Общество
Состояние Айгуль Фазыйловой ухудшилось
Обновлено в 02:31
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал
Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Политика
В Казахстане заблокировали соцсети Facebook, Instagram и YouTube
Доступ к социальным сетям ограничили в Казахстане 9 мая недоступны в Казахстане. Жалобы в техподдержку поступают со всей страны.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей
Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией
Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы
Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Музыка
Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно!
Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20