В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

с чего всё началось

Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости". По ее мнению, телефоны в школах нужно обязательно запретить.

Телефоны в школах хотят запретить в России

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