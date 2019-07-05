Общество

Телефоны в школах хотят запретить в РоссииГазета.Ru вчера в 20:55

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости". По ее мнению, телефоны в школах нужно обязательно запретить.
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Анна Попова
Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском вчера в 10:15
с чего всё началось

Матвиенко считает, что нужно запретить ученикам носить телефоны в школу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.
ТАССвчера в 10:16

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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

РБКвчера в 10:19

Телефоны в школах хотят запретить в России

Газета.Ruвчера в 20:55

Сенатор Рязанский считает, что совсем запретить телефоны в школе не удастся

ТАССвчера в 13:53

Матвиенко предложила запретить смартфоны в школах

Интерфаксвчера в 10:21

Валентина Матвиенко: Использование мобильников в школах нужно ограничить

Эхо Москвывчера в 23:34

Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

РИА Новостивчера в 11:14

В Родительском комитете оценили идею запрета телефонов в школах

RT на русскомвчера в 11:05
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Происшествия

В Киевской области нашли мертвой гардеробщицу Верховной рады

В Киевской области нашли тело 66-летней гардеробщицы Верховной рады Антонины Шпир.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
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Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Наука

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах касательно глобальных изменений климата

Эксперты рассказали о наиболее популярных мифах о глобальных изменениях климата на планете.
Обновлено вчера в 15:56
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в РФ по итогам июня

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Происшествия

В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Наука

Человеческий эмбрион растили 10 дней в научных целях

Учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке (США) на протяжении 10 дней выращивали в лаборатории эмбрион человека из стволовых клеток для наблюдения за первыми днями развития, сообщает Хайтек, ссылаясь на зарубежный сайт ScienceAlert.
Обновлено 03 июля в 10:22
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Обновлено в 03:08
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В США из-за возгорания на борту совершил вынужденную посадку самолёт

Обновлено в 01:59
Общество

Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу

В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Генерал ВСУ рассказал об обстановке возле Станицы Луганской

После разведения сил в районе Станицы Луганской, расстояние между военнослужащими Народной милиции ЛНР и боевиками ВСУ составляет два километра.
Обновлено в 02:24
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Общество

В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова

Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Галина Титова скончалась в Санкт-Петербурге, сообщает институт.
Обновлено в 03:10
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Политика

«Нафтогаз» заявил о прекращении транзита российского газа

"Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

Женщина из Калифорнии съела 32 бургера за 10 минут

Обновлено в 03:05
Политика

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Футбол

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры

Обновлено вчера в 11:31
Футбол

«Арсенал» заинтересовался защитником сборной Аргентины

Руководство «Арсенала» заинтересовалось центральным защитником сборной Аргентины и «Гремио» Вальтером Каннеманом.
Обновлено в 03:00
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
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