Общество
Телефоны в школах хотят запретить в РоссииГазета.Ru вчера в 20:55
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости". По ее мнению, телефоны в школах нужно обязательно запретить.
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Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском вчера в 10:15
с чего всё началось
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.ТАССвчера в 10:16
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