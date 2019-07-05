Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что школьникам надо запретить носить телефоны в учебные заведения, так как нет необходимых условий для их хранения.

с чего всё началось

Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости". По ее мнению, телефоны в школах нужно обязательно запретить.

Телефоны в школах хотят запретить в России

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