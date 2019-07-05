Общество

Телефоны в школах хотят запретить в РоссииГазета.Ru вчера в 20:55

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости". По ее мнению, телефоны в школах нужно обязательно запретить.
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Анна Попова
Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца.
— Анна Попова, российский политикRT на русском вчера в 10:15
с чего всё началось

Матвиенко считает, что нужно запретить ученикам носить телефоны в школу

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова, обращаясь к Матвиенко, предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.
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Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

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Валентина Матвиенко: Использование мобильников в школах нужно ограничить

Эхо Москвывчера в 23:34

Матвиенко предложила ограничить использование мобильных телефонов в школах

РИА Новостивчера в 11:14

В Родительском комитете оценили идею запрета телефонов в школах

RT на русскомвчера в 11:05
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