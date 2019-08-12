Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банковГазета.Ru 02:47
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета". Согласно новой схеме, грабители сообщают клиенту банка о попытке вывести средства со счета в другом регионе.
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с чего всё началось
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.Российская газетавчера в 14:35
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«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного обмана банковских клиентов
Коммерсантъвчера в 21:50
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