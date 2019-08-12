Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банковГазета.Ru 02:47

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета". Согласно новой схеме, грабители сообщают клиенту банка о попытке вывести средства со счета в другом регионе.
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с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газетавчера в 14:35

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Вам звонят из банка

Российская газетавчера в 14:35

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка по телефону - РГ

Аргументы и Факты03:17

«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного обмана банковских клиентов

Коммерсантъвчера в 21:50

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РИА Новости02:25

Эксперт оценил сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

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СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

РБКвчера в 21:04

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Известия04:41
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Общество

Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней

Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
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Общество

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В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Общество

Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 11:13
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Машина не имеет боевых систем: ее использовали для разведки, от танка она получила только шасси. В машине могли сидеть до шести человек.
Обновлено вчера в 23:36
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Xiaomi представила новую версию Xiaomi Mi 9

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Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:51
Общество

Аспирант взыскал с Минобороны компенсацию за незаконный призыв в армию

Обновлено вчера в 10:27
Авто

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв на полигоне в Архангельской области

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Происшествия

Получившая удар от полицейского Дарья Сосновская взяла больничный

Обновлено в 05:49
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Политика

Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому

Волжское пароходство написало письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой оказать содействие в освобождении заблокированного на Украине российского танкера "Механик Погодин", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Камчатке

Обновлено в 03:38
Экономика

Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции

Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.
Обновлено в 02:50
Экономика

Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов

Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

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В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким ростом заболеваемости корью в мире.
Обновлено вчера в 14:01
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В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
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«Мосэнерго» ожидает чистую прибыль по РСБУ не менее 13 млрд рублей

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Обновлено в 05:04
Футбол

«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

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Обновлено 11 августа в 19:55
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Обновлено в 05:42
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Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства, сообщается в документах на сайте Енисейского районного суда Красноярского края.
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В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО

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Обновлено в 00:34
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