Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банковГазета.Ru 02:47

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета". Согласно новой схеме, грабители сообщают клиенту банка о попытке вывести средства со счета в другом регионе.
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с чего всё началось

Вам звонят из банка

Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.
Российская газетавчера в 14:35

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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

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Deita.ruвчера в 20:15

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РИА Новости02:25

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Российская газетавчера в 14:35

Опять развод на миллионы. В России появился новый вид мошенничества

Аргументы и Факты06:49

В МВД прокомментировали сообщения о новом виде мошенничества от имени банков

RT на русском07:08
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
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Экономика

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Обновлено вчера в 07:06
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