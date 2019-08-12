Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банковГазета.Ru 02:47
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета". Согласно новой схеме, грабители сообщают клиенту банка о попытке вывести средства со счета в другом регионе.
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с чего всё началось
Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию. Недавно на экране моего мобильного телефона высветился входящий городской вызов.Российская газетавчера в 14:35
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Транспорт
В России построят дорожное мегакольцо за 100 млрд рублей
Магистраль необходима, чтобы спасти регион от надвигающегося "транспортного коллапса", о котором весной предупредил власти РФ губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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Политика
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
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Происшествия
Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован
Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.
Обновлено в 07:05
ЖКХ
Геленджик и Новороссийск остались на сутки без воды из-за аварии
Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Здоровье
Московский офис ВОЗ по борьбе с НИЗ получил статус глобального центра
На работу московского Географически удаленного офиса ВОЗ по НИЗ Россия выделила в 2014 г. 22 млн долл.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Экономика
В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте
Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил BBC о достижении перемирия в Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас в Донбассе достигнуто перемирие.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера
Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.
Обновлено в 07:23
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
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Политика
Сын Порошенко признался в любви к украинскому языку по-русски
Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко, Михаил, признался журналистам, что любит украинский язык всем сердцем, но говорит на русском.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
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Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 16:30
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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
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Политика
Кремль впервые прокомментировал протесты в Москве
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Армия и оружие
Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Политика
Песков рассказал о работе по созданию конституционного комитета Сирии
Работа по созданию конституционного комитета Сирии близка к завершению, заявил 13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Культура
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Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Игры
Детали разработки Xbox следующего поколения
Microsoft понемногу рассказывает о своих планах относительно нового поколения Xbox под кодовым названием Project Scarlett.
Обновлено в 05:57
Общество
В Екатеринбурге казаки планируют создать зоополицию
Обновлено в 05:17
Авто
На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
На мосту через Керченский пролив зафиксировали новый рекорд трафика: за сутки по нему проехали почти 36 тысяч машин, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
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