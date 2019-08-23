Экономика

Телефонное мошенничество затронуло треть россиянLenta.ru вчера в 03:06

Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
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