Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиянLenta.ru вчера в 03:06
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
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«Лаборатория Касперского»: треть россиян сталкивались с мошенничеством по телефону
Коммерсантъвчера в 01:39
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Энергетика
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CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
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НАСА назвало причину неудачной стыковки «Союза МС-14» к МКС
Космический корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС) из-за неполадок в системе сближения и стыковки «Курс-НА», сообщил диктор НАСА в ходе трансляции стыковки.
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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
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Футбол
19-летний китайский защитник Дин Сюэлэй перешел в брестское «Динамо»
Накануне 19-летний китаец дебютировал за белорусский клуб в составе дублеров, выйдя на замену в матче с "Энергетиком-БГУ" (1:2). фото: страница брестского "Динамо" во "ВКонтакте"
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Армия и оружие
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Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "любит проводить ракетные испытания".
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Умер кинорежиссер Михаил Ведышев
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
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Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
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Экономика
«Газпром» планирует газифицировать Волгоградскую область к 2025 году
"Газпром" планирует полностью газифицировать Волгоградскую область к 2025 году, заявил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Зубков по итогам совещания с главой региона Андреем Бочаровым.
Обновлено вчера в 11:22
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МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге
Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России
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Политика
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Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
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Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
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Обновлено вчера в 14:47
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Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 5,5 тыс. га
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Политика
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США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.
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Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
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Политика
В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
Обновлено в 01:01