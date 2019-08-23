Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиянLenta.ru 03:06
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
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с чего всё началось
Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством, показало исследование «Лаборатории Касперского», результаты которого есть у РБК.РБКвчера в 17:00
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Стало известно, сколько россиян удалось обмануть телефонным мошенникам
Национальная служба новостей03:02
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