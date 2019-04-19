Политика
Теледоктор Евгений Комаровский может возглавить украинское здравоохранениеVademecum 01:44
Евгений Комаровский может стать советником президента по вопросам здравоохранения. Выбор логичный – Комаровский хорошо известен широкой публике, в том числе за пределами Украины.
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Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие
Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Зеленский рассказал, какие шаги будет предпринимать по возвращению Донбасса в случае победы на выборах.
Обновлено вчера в 05:52
Гаджеты
Раскрыты особенности камеры нового iPhone
Одной из главных особенностей грядущих устройств названо увеличение разрешения фронтальной камеры до 12 мегапикселей.
Обновлено в 02:43
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»
Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Кино
Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета
Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
За неделю Роспотребнадзор забраковал 51 партию товаров
С 12 по 18 апреля Роспотребнадзор выявил 51 партию товаров, которые не соответствуют необходимым нормам.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Здоровье
О паразитах в рыбе предупреждает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор предупреждает россиян о распространении паразитов, которые передаются человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Подразделения ВДВ первыми получат автомат АК-12
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Анна Нетребко отменила два концерта из-за болезни
У всемирно известной оперной дивы Анны Нетребко, гастрольный и концертный график расписан на годы вперед.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Власти Китая требуют от банков качественного обслуживания россиян
Сегодня, 19 апреля 2019 года, стало известно, что правительство и Народный банк Китая (Центробанк) требуют от банков качественного обслуживания российских компаний, банков и лиц, соблюдающих китайские законы.
Обновлено в 03:01
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца
Заявлено, что состав покрытия палубы имеет двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Экономика
Последний дом для дольщиков экс-«Дальспецстроя» сдадут в 2020 году
Главное военно-строительное управление №6 (ГВСУ, бывший "Дальспецстрой") в 2020 году завершит строительство дома по улице Льва Толстого в Хабаровске, где остались квартиры по просроченным договорам долевого участия, новоселья ждут 34 дольщика, сообщил на пресс-конференции в пятницу представитель внешней администрации компании Григорий Меликян.
Обновлено в 02:04
Политика
Сербский депутат пообещал признать Крым частью России
По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Общество
ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
Nissan не собирается сокращать производство в этом году
Ранее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что в текущем финансовом году, который завершится в марте 2020 года, Nissan может снизить выпуск автомобилей примерно на 15% - до минимальных за 9 лет 4,6 млн единиц.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Обновляемся. Смартфоны Samsung Galaxy S10 получили специальный ночной режим съёмки
Samsung раскритиковали за её неспособность создать конкурентоспособный аналог специальных ночных режимов, имеющихся в смартфонах Google и Huawei.
Обновлено вчера в 12:04