Политика

Теледоктор Евгений Комаровский может возглавить украинское здравоохранениеVademecum 01:44

Евгений Комаровский может стать советником президента по вопросам здравоохранения. Выбор логичный – Комаровский хорошо известен широкой публике, в том числе за пределами Украины.
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Теледоктор Евгений Комаровский может возглавить украинское здравоохранение

Vademecum01:44
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Комаровский Евгений Олегович
Врач
Советский и украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий передачи «Школа доктора Комаровского».
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Школа доктора Комаровского
Телепередача
Украинская еженедельная телевизионная передача медицинской направленности, посвящённая различным аспектам детского здоровья и уходу за детьми. Производится украинской киностудией Film.ua, выходит на телеканалах Украины, России, Белоруссии и Молдавии. Также транслируется на русскоязычных каналах Израиля, Канады, Германии. Ведущий передачи - украинский педиатр Евгений Комаровский.
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