Экономика
Tele2 получила годовую прибыль впервые за три годаВедомости 06:55
В 2018 г. «Т2 РТК холдинг» (Tele2) получил чистую прибыль в размере 2,7 млрд руб. против убытка в 5,5 млрд руб. годом ранее. Это следует из сообщения компании. Выручка оператора при этом выросла на 16,4% до 143,2 млрд руб.
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Tele2 получил чистую прибыль в 2,7 млрд рублей в 2018 году против убытка годом ранее
Rambler News Service04:13
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Общество
Глава ФАС заявил о переплатах россиян за услуги ЖКХ
Россияне по большинству позиций переплачивают за жилищно-коммунальные услуги более 100% их себестоимости.
Обновлено в 08:06
Спорт
IAAF отказалась допустить российских легкоатлетов до соревнований
В Международной федерации легкой атлетики (IAAF) объяснили решение продлить отстранение российской легкоатлетической федерации тем, что по-прежнему не получили данных из антидопинговой лаборатории в Москве, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Порвавший картину Репина в Третьяковке объяснил свой поступок
Сам обвиняемый объяснил свои действия тем, что Иван Грозный, по его мнению, причислен к лику святых, а картина оскорбляет чувства верующих.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Экспертиза не выявила криминального следа в смерти Игоря Малашенко
5 марта сообщалось, что судья в Андалусии решил дождаться полной токсикологической экспертизы, чтобы полностью исключить криминальную версию смерти Малашенко.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Финансы
Сбербанк вернул кредиты под поручительство и увеличил возраст заемщика
Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физлиц в мае 2018 года.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Экс-главу банка «Открытие» заочно арестовали по делу о растрате
Басманный суд в понедельник заочно заключил под стражу экс-руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича по обвинению в растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Обновлено в 08:04
Происшествия
Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске признали пригодным для жизни
Экспертиза признала уцелевшие при взрыве подъезды жилого дома в Магнитогорске безопасными для жизни.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Политика
В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета
В Кремле и в правительстве выступают за свободу интернета, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прошедший в Москве митинг за свободу интернета.
Обновлено в 06:36
Политика
СПЧ разгромил законопроекты о фейковых новостях и неуважении к власти
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека просит Госдуму отклонить так называемые «законопроекты Клишаса» - о наказаниях за неуважение к власти и фейковые новости .
Обновлено в 09:55
Общество
Колпаков вернулся на пост главного редактора «Медузы»
Главным редактором «Медузы» вновь назначен Иван Колпаков, покинувший этот пост в ноябре 2018 г. после обвинений в харассменте, говорится в обращении генерального директора Medusa Project Галины Тимченко на сайте издания.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии
Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Общество
В Нижнем Новгороде на Масленицу блины кидали прямо в толпу
В Сети появилось видео с празднования Масленицы в Нижнем Новгороде. Как видно на кадрах, блины кидали в толпу со второго этажа дома.
Обновлено в 09:38
Экономика
Контракт на самую дорогую дорогу в России может получить «Мостотрест»
Контракт на строительство самой дорогой автомагистрали в России Джубга – Сочи может получить Мостотрест Аркадия Ротенберга, сообщила газета "Ведомости".
Обновлено в 03:49
Происшествия
Суд направил взорвавшего жилой дом в Ижевске на принудительное лечение
Верховный суд Удмуртии направил устроившего взрыв газа в жилом доме в Ижевске Александра Копытова, который был признан невменяемым, на принудительное медицинское лечение в стационарных условиях с интенсивным наблюдением.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Александр Цекало женился в четвертый раз
Похоже, Цекало слов на ветер не бросает. Как стало известно «СтарХиту», Александр недавно официально узаконил отношения с 27-летней моделью.
Обновлено в 05:00
Политика
Росфинмониторинг отследил переводы для НКО из-за границы на ₽80 млрд
Российские некоммерческие организации (НКО) продолжают получать иностранное финансирование, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Общество
В России могут запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ.
Обновлено в 06:10
Экономика
Продажи рекламы в интернете в 2018 году впервые обогнали бюджеты на ТВ
В целом рост рекламного рынка в России в 2018 году замедлился и составил 12% против 14% в 2017 году (объем рекламы составил 469 млрд рублей, в 2017 году — 417 млрд рублей).
Обновлено в 08:59
Происшествия
Экс-владельца ФК «Портсмут» приговорили к 2,5 года колонии за хищения
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца британского футбольного клуба «Портсмут» и основателя «Конверс-груп» Владимира Антонова к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 300 тыс. руб. по делу о хищении средств банка «Советский».
Обновлено в 08:59
Политика
Скубченко: через 10 лет никто не вспомнит, кем был Парубий
Парубий считает, что через 10-20 лет на Украине будут вспоминать о том, как принимались «фундаментальные» законы о языке, церкви.
Обновлено в 09:32
Здоровье
В России сменилась тройка регионов-лидеров по смертности от ВИЧ
В 2017 году в тройку регионов с самым высоким коэффициентом смертности от ВИЧ входила Самарская область, но за 2018 год этот показатель у нее упал на 18% — с 39,5 случая на 100 тыс. населения до 32,2. При этом регион по-прежнему входит в топ-10 по смертности от ВИЧ.
Обновлено в 09:37