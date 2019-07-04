Экономика
Tele2 прекратит работать в АбхазииДождь вчера в 16:47
Абоненты Tele2 с 15 июля при нахождении в Абхазии не смогут воспользоваться услугами связи, говорится в сообщении на сайте оператора. Как пояснили «Коммерсанту» в Tele2, это связано с тем, что завершилось действие его соглашения с местными операторами.
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Отключение с 15 июля: Российский оператор сообщил о проблемах с роумингом в Абхазии
Царьградвчера в 17:22
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Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты
Разработан искусственный интеллект, не подчиняющийся человеку
Ученые из MIT и IBM создали приложение Paint Studio, работающее на основе нейросети и способное удалять, добавлять или исправлять объекты в кадре.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене санкций против РФ
Резолюция, в которой говорится о необходимости отмены антироссийских санкций, будет внесена на рассмотрение словацкого парламента в ближайшие месяцы.
Обновлено в 01:10
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Культура
Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке
Новая книга американского писателя Стивена Кинга под названием «Институт» появится в продаже на русском языке в конце текущего года или начале следующего, сообщает 4 июля ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Авто
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%
В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3% д 151 880 реализованных легковушек и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Минсельхоз собирается регулировать сбор диких ягод и грибов
Минсельхоз может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов и березового сока.
Обновлено 03 июля в 11:51
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Космос
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Общество
В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Интернет
Facebook случайно показал искусственный интеллект
Facebook и компания никак не могут «настроить картинку» Вчерашний сбой в работе Facebook и Instagram обнажил работу искусственного интеллекта соцсети.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите
Главный тренер сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, как ранее сообщил ESPN со ссылкой на источник из окружения специалиста.
Обновлено в 00:20
Экономика
В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт
В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне
Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной
В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Подросток прострелил сверстнику ухо в Красноярске
Следователи проверяют информацию о том, что 12-летнему подростку прострелили ухо на тренировке по стрельбе в Дзержинском районе Красноярского края.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой
66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Экономика
Центробанк не исключает санации крупных региональных банков
Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Вышел официальный трейлер фильма о Льве Яшине
Обновлено вчера в 10:53
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00