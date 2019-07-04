Экономика
Tele2 прекратит работать в АбхазииДождь вчера в 16:47
Абоненты Tele2 с 15 июля при нахождении в Абхазии не смогут воспользоваться услугами связи, говорится в сообщении на сайте оператора. Как пояснили «Коммерсанту» в Tele2, это связано с тем, что завершилось действие его соглашения с местными операторами.
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Отключение с 15 июля: Российский оператор сообщил о проблемах с роумингом в Абхазии
Царьградвчера в 17:22
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