Экономика
Tele2 прекратит работать в АбхазииДождь вчера в 16:47
Абоненты Tele2 с 15 июля при нахождении в Абхазии не смогут воспользоваться услугами связи, говорится в сообщении на сайте оператора. Как пояснили «Коммерсанту» в Tele2, это связано с тем, что завершилось действие его соглашения с местными операторами.
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Отключение с 15 июля: Российский оператор сообщил о проблемах с роумингом в Абхазии
Царьградвчера в 17:22
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Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом
Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено вчера в 18:42
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Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
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Экономика
Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО
Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
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Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
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В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
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Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре
Продажи обновленного лифтбека Skoda Superb, представленного в мае этого года, начнутся в России до конца сентября.
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Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
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Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено 02 июля в 09:58
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Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено вчера в 04:32
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Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Футбол
Президент «Байи» подтвердил переход Бекао в «Удинезе»
Защитник «Байи» Родриго Бекао станет игроком «Удинезе». Об этом сообщил президент бразильской команды Гильерме Белинтани.
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Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
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В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников
Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
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Украинский футболист оскорбил игроков «Краснодара»
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Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Семилетняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в одну из больниц Ингушетии.
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Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
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В Краснодаре ночью произошел пожар на улице Коммунаров
Информация о пожаре на улице Коммунаров поступила в 2:27, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Спорт
Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета
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Россиянам показали новые поезда без боковых полок
В Сети появился макет проекта новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых полок. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:17