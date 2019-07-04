Экономика
Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июляТАСС 15:27
Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.
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Политика
Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Культура
Журналист нашел архивное видео с Бэнкси
Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
Обновлено в 17:13
Здоровье
Медики рассказали, чем опасен сон рядом с кошкой
Спать в одной постели с кошкой опасно для здоровья, считают медики.
Обновлено в 10:26
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой в Лондоне
Обновлено в 07:46
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Кино
Третий сезон сериала Stranger Things вышел на Netflix
Обновлено в 11:04
Политика
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате
Основная причина трагедии на глубоководном аппарате ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:07
Общество
Сбежавшая жена шейха наняла адвоката принцессы Дианы для тяжбы с ним
Фиона Шаклтон когда-то занималась разводом принца Чарльза и принцессы Дианы, а сейчас работает с ее сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.
Обновлено в 12:31
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Космос
СМИ: К Земле мчится огромный астероид
Обновлено в 14:52
Политика
В России предоставили убежище многодетной семье из Германии
Обновлено в 15:52
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество
Матвиенко выступила с предложением запретить смартфоны в школе
Валентина Матвиенко предлагает запретить ученикам ходить в школу со смартфонами.
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT протестировали в играх
В сети появились результаты тестирования видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT, которые появятся в продаже 7 июля.
Обновлено в 15:38
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка
Извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии – Ключевского началось на Камчатке, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии
Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Обновлено в 17:23
Гаджеты
На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50
Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Политика
Путин выдвинул условия для переговоров с Зеленским
Москва пойдет на переговоры с Киевом при условии, что глава Украины Владимир Зеленский выпонит свои предвыборные обещания, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 01:18
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика
Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
Обновлено в 13:19
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30