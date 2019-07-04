Экономика
Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июляТАСС 15:27
Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.
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