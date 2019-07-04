Экономика

Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июляТАСС 15:27

Мобильный оператор Tele2 прекращает предоставлять своим абонентам в Абхазии услуги международного роуминга с 15 июля. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.
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Отключение с 15 июля: Российский оператор сообщил о проблемах с роумингом в Абхазии

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Tele2 перестает оказывать услуги в Абхазии

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Tele2 прекратит предоставлять услуги роуминга в Абхазии

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Tele2 перестанет работать на территории Абхазии с середины июля

Невские Новости15:38

Tele2 прекращает предоставлять услуги роуминга в Абхазии с 15 июля

ТАСС15:27

Tele2 приостанавливает оказание услуг связи в Абхазии

REGNUM16:21
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